Selena Gomez’den şoke eden itiraf: Bipolar olduğumu öğrendim

Justin Bieber’la yaşadıkları bir dargın bir barışık ilişkiyle uzun süre gündemden düşmeyen ABD’li şarkıcı Selena Gomez, hayranlarını şoke eden bir itirafta bulundu.

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgını nedeniyle evinde kendini izole eden Gomez, sosyal medyada şarkıcı Miley Cyrus ile birlikte canlı yayın yaptı. Burada ruh sağlığıyla ilgili konulardan bahseden 27 yaşındaki Gomez, kendisine kısa süre önce bipolar teşhisi koyulduğunu söyledi.

Gomez bunu duyduğundaki duygularını, “Hem dehşete düştüm hem de rahatladım. Sonunda neden yıllardır depresyon ve anksiyete ile mücadele ettiğimi öğrendim” diye ifade etti.

BİLDİKLERİM BENİ KORKUTMUYOR

Bu durumla ilgili artık daha çok bilgi sahibi olduğunu belirten Gomez, “Küçükken gök gürültüsü ve şimşeklerden çok korkardım. Annem bana kitaplar getirir ve bununla ilgili ne kadar çok şey bilirsen korkun geçer derdi. Aynı şey şimdi de geçerli. Artık bildiklerim sayesinde korkmuyorum” dedi.

Gomez, 2017 yılında da yine sosyal medyada yaptığı açıklamada böbrek nakli olduğunu itiraf etmişti.

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