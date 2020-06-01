Şeriften dikkat çeken hareket: Kaskını çıkarıp gösteriye katıldı

Bir haftadır devam eden gösterilerde ülke gündemine oturan bir olay Michigan’ın Genesee kentinde yaşandı. George Floyd’un öldürülmesini protesto eden grupla karşı karşıya gelen şerif Chris Swanson, göstericilerin şiddete başvurmamasını istedi.

Üzerindeki kask ve kurşun geçirmez yeleği çıkaran ve silahlarını da bırakan Swanson, “Biz gerçekten sizinle birlikte olmak istiyoruz. Kaskımı çıkardım, polisler de silahlarını indirecekler. Ben bunun bir yürüyüş olmasını istiyorum bir protesto değil” dedi.

Daha sonra göstericilerin “Bizimle yürü” sloganları eşliğinde yürüyüşe katılan Swanson, sosyal medyada büyük beğeni ve takdir topladı.