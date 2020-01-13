Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti!

Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye ve Rusya'nın ara buluculuğunda devam eden ateşkes görüşmeleri için Rusya sabah saatlerinde Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Serrac ile General Hafter'in görüşme yapacağını açıklamıştı.

Türk ve Rus heyetlerinin ara buluculuğunda devam eden görüşmelerde Serrac ile General Hafter görüşmesinin gerçekleşmeyeceği öğrenildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Orta Doğu'da yayın yapan bir basın kuruluşuna yaptığı açıklamada Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Serrac'ın General Hafter ile görüşme yapmayacağını söyledi.

Görüşmenin gerçekleşmemesine rağmen ateşkes için heyetlerarası görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Mişri, Serrac ve Hafter'e bağlı diplomatların Moskova'da görüşmeleri sürdürdüğünü ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Libya’da çatışan taraflar arasındaki ateşkesi görüşmek üzere Moskova’da yapılan toplanan Türk, Rus ve Libyalı heyetlerin ilk toplantısının pozitif bir yönde ilerlediği belirtilmişti. İHA