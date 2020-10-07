Sesi daha derin olan erkekler aldatmaya meyilli çıktı

Partnerinin sesinin daha derin olması çoğu kadın tarafından daha fazla tercih edilebilen bir özellik olarak öne çıkıyor. Ancak erkek arkadaşınızın sesinin daha derin olması onun sizi daha çabuk aldatabileceği anlamına da geliyor…

Çin’de Chongqing’de yer alan Southwest Üniversitesi farklı bir araştırma yaptı ve kişinin ses perdesinin partnerini aldatıp aldatmayacağıyla alakalı farklı bilgiler buldu. Araştırmaya kısa ilişkiler yaşayan 116 erkek ve 145 kadın öğrenci katıldı. Katılımcılar aynı cümleleri söyleyerek sesleri kaydedildi ve araştırmacılar bu seslerin derinliğini değerlendirdi.

KADINLARDA GEÇERLİ DEĞİL

Mirror’un haberine göre bir ilişki içerisindeyken deneklere aldatma olasılıkları soruldu. Sonuçların analizi, derin sesli erkeklerin hile yapma olasılığının en yüksek seviyede olduğunu ortaya çıkarttı. Bununla birlikte, bir kadının sesinin tınısı onun sadakatsiz olma olasılığıyla bağlantılı olmadığı sonucu da ortaya çıktı.

Kişilik ve Bireysel Farklılıklar başlığı altında yayınlanan diğer bir araştırmaya göre, Jing Zhang liderliğindeki araştırmacılar, “Erkeksi yapıya daha fazla sahip olan erkekler daha feminen olarak kabul edilen romantik ilişkiler yürüten erkeklere göre daha fazla aldatma eğiliminde. Ancak bu etki kadınlarda yok.” açıklamasında bulundu. Araştırmacılar ayrıca birden fazla ihtimali bünyesinde barındıran sonuçlar da elde ettiler.

Araştırmacılar, “Ortaya çıkan sonuç maskülen olan erkeklerin ses tısının farklı olmasını vücutlarının salgıladığı testesteron ile ilişkili. Bu durum daha fazla biyolojik bir durum ve sonradan kazanılan bir özellik anlamına gelmiyor.” açıklamasında da bulundular.