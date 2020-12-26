Sevgilisini öldürüp parçalara ayıran Rus tarihçiye 12.5 yıl ceza

Rusya’da geçtiğimiz yıl kasım ayında ülkenin önde gelen akademisyenlerinden Oleg Sokolov, kan donduran bir cinayete imza atmıştı.

St. Petersburg Üniversitesi’nde Tarih Profesörü olan Sokolov, 24 yaşındaki eski öğrencisi ve sevgilisi Anastasiya Yeşenko'yla tartıştıktan sonra defalarca ateş ederek öldürmüştü. Bununla da kalmayan Sokolov, genç kadının cesedini parçalayarak bir çantaya koydu.

Cesetten kurtulmaya çalışan Sokolov, kaza geçirerek Moyka Nehri'ne düştü. Olay yerine gelen ekipler Sokolov’u kurtarırken, çanta içindeki cesede de ulaştı. Başta suçlamaları reddeden Sokolov, daha sonra cinayeti itiraf etti.

Sokolov’un yargılandığı dava nihayet sonuçlandı. St. Petersburg’da görülen duruşmada Sokolov’a 12.5 yıl hapis cezası verildi.

NAPOLYON SAVAŞLARI UZMANI



Napolyon Savaşları konusunda uzman olan Doç Dr. Sokolov, 2003 yılında Fransa Şeref Nişanı'na değer görülmüştü.

Rusya Askeri Tarihi Birliği Başkanı olan Sokolov, Napolyon dönemine ilişkin çekilen filmlerde birçok Avrupalı yayıncıya teknik danışmanlık hizmeti de vermişti.