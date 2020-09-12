Sigortadan para almak için testereyle elini kesti!

Elinin ağaçların dalını keserken koptuğunu öne süren Julija Adlesic’in sigorta dolandırıcılığı suçundan iki yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Adlesic’in olaydan bir yıl önce internette protez ellerle ilgili arama yaptığı belirlenen erkek arkadaşı üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Ljubljana’da görülen davada Adlesic’in beş ayrı sigorta yaptırdığı ve 1 milyon Euro tazminat almayı planladığı belirtildi.

Savcılık, Adlesic ve erkek arkadaşının kesik eli evde bırakarak hastaneye gittiklerini ancak elin sonradan bulunarak yerine dikildiğini bildirdi.

Duruşmalarda elini kasıtlı olarak kestiği suçlamasını reddeden Adlesic’in erkek arkadaşının babasına da bir yıl hapis cezası verildi. Ancak ceza tecil edildi.