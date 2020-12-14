Şiir geriliminin ardından Ruhani’den Erdoğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde yaptığı konuşmada, “Aras'ı ayırdılar, mil ilen doyurdular, men senden ayrılmazdım, zor ilen ayırdılar. Ay Laçın, can Laçın men sene kurban Laçın” dizelerine yer vermişti. Erdoğan'ın konuşmasının o bölümüne İran'dan tepki gösterilmişti.

İRAN CUMHURBAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, şunları söyledi:

* Erdoğan’ın İran’ın toprak bütünlüğüne ya da halkına hakaret kastı taşımasını uzak bir ihtimal olarak görüyorum.

* Türkiye makamları bize resmi olarak kesinlikle böyle bir kastı olmadığını bildirdi.

* Türkiye makamları Erdoğan’ın Azerbaycan halkının topraklarının işgalden kurtarılması nedeniyle mutlu olduğunu söylemek istediğini aktardı.

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