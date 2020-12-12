Şiir geriliminin ardından Türkiye ile İran arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Zafer Geçidi Töreni’nde yaptığı konuşmaya İran’dan tepki gösterilmişti.

Erdoğan’ın konuşmasında okuduğu şiir için İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin egemenliğine zarar verdiğinin farkında değil miydi? Kimse sevgili Azerbaycan’ımız hakkında konuşamaz” ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun mevkidaşı Zarif ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu.

“AĞIR AÇIKLAMALAR KABUL EDİLEMEZ”

Görüşmenin detayları Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından şöyle açıklandı:

* Sayın Bakanımız Karabağ ile ilgili olduğunu düşündüğümüz bir şiir ve İran'ın ima dahi edilmediği bir konuşma bahane edilerek, bu konuyu iletebilecek kanallar varken, İran tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu mesnetsiz ve ağır açıklamaların kabul edilemez olduğunu, Türkiye'nin en zor dönemlerinde, İran'a herkes sırtını dönmüşken bu ülkenin yanında olduğunun unutulmasının da, yapılan bu ağır açıklamalardan duyulan hayalkırıklığının boyutunu artırdığını belirtmiştir.

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