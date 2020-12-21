Sınırlar kapandı… İngilizler havalimanında mahsur kaldı

Mutasyon geçirmiş corona virüsü İngiltere’ye gidip gelenleri mağdur ediyor. İngiltere'ye gidecek olan İngilizler ve oradan dönen Avrupalılar ortada kaldı. Almanya’da havalimanlarına portatif yataklar konuldu.

İngiltere'den dönen ya da transit olarak havalimanlarını kullanmak isteyenler gece boyu orada kaldı. Alman polisi, “Test yaptırmadan İngiltere'den gelen kimseyi dışarı çıkaramıyoruz” deyince, İngiltere'den gelen Almanlar da kaldı.

Transit yolcular ve test yaptırdıkları halde havalimanlarından çıkamayanlar, “Bizi burada mahsur tutamazsınız. Kapalı bir yerde böyle tutamazsınız. Avukatımla görüşmeme izin verin. Bu suçtur” diye bağırdı.

Test yaptırıp sonucu negatif çıkan Almanlar daha sonra dışarı çıktı. İngilizler ise İngiltere'den gelen uçaklarla geri gönderilecek.