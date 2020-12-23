Sınırlar kapandı İngiltere’de kıtlık tehlikesi ortaya çıktı

Fransa’nın ve diğer AB üyesi ülkelerin İngiltere’ye kapıları kapatması, ana kara ile ada arasındaki trafiği durdurdu. Mutasyona uğrayan corona virüs nedeniyle İngiltere’den çıkan araçlara ve oraya Manş Tüneli’nden geçecek araçlara izin verilmeyince uzun TIR kuyrukları oluştu.

İngiltere’den AB ve daha ötelere mal taşıyan TIR’lar ülkeden çıkamıyor. Ayrıca, özellikle Avrupa Birliği ve Manş Tüneli üzerinden İngiltere’ye mal götüren TIR’lar da ülkeye giremiyor. İngilizler, bir an önce TIR şoförlerine corona testi yapıp, negatif olanları göndermek için çabalıyor. Güney İngiltere’nin Kent isimli kasabasından gelen TIR kuyruğu görüntüleri, en az iki gündür yaşanan yığılmaları gösteriyor.

TAZE MEYVE- SEBZE YETMİYOR

Bu TIR’lar gidip, taze meyve, sebze ve çeşitli salatalıklarla dönemezlerse, İngiltere’de noel ve 2020’nin son günleri gıda kıtlığı yaşanacak. Özellikle, tarım ürünleri konusunda marketlerin şimdiden büyük talepleri olmaya başladı. Şimdi, AB ve İngiltere, 1500 araçtan oluşan bu dev TIR kuyruğunu eritmek için, hızlı test ya da başka türlü önlemler aramaya başladı.