Sırbistan Cumhurbaşkanı açıkladı: Oğluma corona bulaştı!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, oğlunun corona virüsüne (Covid-19) yakalandığını açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre Vucic, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Her şey başladığında, Danilo'm teslim olmanın bir seçenek olmadığını söyledi. İlk evladıma koronavirüs bulaştı” diye yazdı.

Danilo Vucic'in bulaşıcı hastalıklar kliniğine kaldırıldığını anlatan Sırp lider, “Oğlum, sen kazanacaksın. Baban seni seviyor ve herkes seni seviyor” diye ekledi.

Sırbistan'da bugüne kadar corona virüsü salgını nedeniyle 2 bin 666 vaka tespit edildi. 65 hasta ise hayatını kaybetti.

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