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Sırp polisinden tepki çeken hareket! Yasağa uymayan vatandaşı tokatladı

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da polis, sokağa çıkma yasağına uymayan bir vatandaşı darp etti. Sosyal medyada yayılan görüntüler ülkede tepkilere neden oldu.

Sozcu.com.tr
09:37 -
Haberler Dünya

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle birçok ülkede karantina uygulaması devam ediyor. Karantina yasağına uymayan kişiler ile polis sık sık karşı karşıya geliyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp polisi, sokağa çıkma yasağına uymayan bir vatandaşı darp etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Gece sokağa çıkma yasağı olan Belgrad'da, polisin bu yasağı çiğneyen bir vatandaşa defalarca tokat atması ülkede tepkilere neden oldu. DHA’nın aktardığı habere göre konuyla ilgili açıklama yapan Sırbistan İçişleri Bakanı Neboyşa Stevanoviç, olaya karışan polis hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu.

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Son güncelleme: 09:43 20.04.2020
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