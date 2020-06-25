Siyahilerin başlattığı hareketin lideri: İstediğimizi vermezlerse sistemi yakıp kül ederiz

Minneapolis kentinde polis tarafından vahşice öldürülen George Floyd’un ölümünün ardından sokaklara çıkan milyonlarca ABD’li günler süren protestolar başlatmıştı.

Bazı barışçı protestoların yanı sıra zaman zaman eylemlerdeki şiddetin dozu artmış hem polis hem de eylemciler tarafında yüksek derecede şiddet içeren olaylar meydana gelmişti.

Eylemlerdeki şiddetin dozunun azalmasının ardından siyahi protestocuların platformunun başkanından ilginç bir çıkış geldi.

ABD Başkanı Trump’ın akıl almaz ifadelerle suçladığı protestocu gruplardan olan Siyah Hayatlar Değerlidir oluşumunun başkanı Hawk Newsome, ABD hükümetinin istediklerini vermemesi halinde bütün sistemi yakıp kül edeceklerini açıkladı.

Fox News’ün sunucusu Martha MacCallum’ın sorularını yanıtlayan Newsome, Black Lives Matter hareketinin ABD’deki ırkçılık sorununu şiddet yoluyla çözmek istediğine dair yorum üzerine şu tepkiyi gösterdi:

“Konuyu böyle ortaya koymanız çok ilginç. Çünkü bu ülke şiddet üzerine kurulu. Amerikan Devrimi (Bağımsızlık Savaşı) neydi, dünyadaki diplomasimiz nedir? Diğer ülkelerin iç işlerine karışıyor ve bu ülkeleri havaya uçuruyoruz, liderlerinin yerine beğendiğimiz liderleri koyuyoruz. Yani bir Amerikalının bizi şiddete eğilimli olmakla suçlaması son derece riyakârca.”

Canlı yayında gelen açıklama sonrasında özellikle sosyal medyada bazı kişiler Newsome’a hak verirken bazı kişiler de Newsome’ın açıklamasını aşırı buldu.

TRUMP FIRSATI TEPMEDİ

Trump açıklamanın ardından başlayan tartışmalara katıldı ve sosyal medya üzerinden, “Black Lives Matter lideri, “ABD bize istediğimizi vermezse, bu sistemi yakıp değiştireceğiz” diyor. Bu hainlik, isyana teşvik, ayaklanma!” dedi.