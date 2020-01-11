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Şok iddia: ABD başka bir İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı!

ABD'nin İranlı Komutan Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü gün, Yemen'de bir başka üst düzey İranlı komutanı daha öldürme girişiminde bulunduğu ancak başarısız olduğu iddia edildi.

00:07 -
Haberler Dünya
Şok iddia: ABD başka bir İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı!

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan Amerikalı yetkililer, ordunun düzenlediği bir hava operasyonunda İran Devrim Muhafızları bünyesindeki üst rütbeli komutanlardan Abdülrıza Şahlai’nin hedef alındığını ancak görevin başarılamadığını söyledi.

Yetkililer, hem Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani hem de Şahlai’nin onaydan geçen askeri hedefler listesinde yer aldığını belirtti.

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BAŞINA 15 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONULMUŞTU

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları’nın kilit sermayedarlarından biri olarak tanımlanan Şahlai dahil, örgütün mali kaynaklarına darbe vurulmasına yönelik bilgi paylaşanlara 15 milyon dolarlık ödül koymuştu.

Bakanlık, Şahlai’nin “uzun zamandır dünya çapında Amerikalılar ve ABD’nin müttefiklerini hedef aldığını” ve Irak’ta koalisyon güçlerine karşı çok sayıda suikast eylemi planladığını belirtiyor.

Şahlai’nin eylemleri arasında, Şii milis gruplara silah ve patlayıcı tedarik etmek ve 2011’de Washington’da Suudi büyükelçisine suikast planı yapılması talimatı vermek sıralandı.

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PENTAGON AÇIKLAMA YAPMADI

İlk olarak Washington Post gazetesinin duyurduğu Şahlai operasyonuyla ilgili olarak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon bir açıklama yapmadı.

Pentagon sözcülerinden Rebecca Rebarich, “Teröristler ve ABD’nin diğer hasımları için uzun zamandır barınak vazifesi gören Yemen’de 2 Ocak tarihli bir hava operasyonuna ilişkin haberi gördük. Savunma Bakanlığı bölgedeki iddia edilen operasyon hakkında yorum yapmıyor” ifadesini kullandı.

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Son güncelleme: 00:24 11.01.2020
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