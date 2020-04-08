Şok iddia: Corona Suudi Arabistan kraliyet ailesine bulaştı!

Kraliyet ailesine yakın bir kişinin verdiği bilgiye göre, kraliyet ailesinden yaklaşık 150 kişiye virüs bulaştı.

Kraliyet ailesinin tedavi gördüğü özel hastanelerde görev yapan doktorlar, 500 yatağı virüs bulaşma ihtimali olan aile mensupları ve yakınları için hazırladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre hastane yetkilileri, doktorlara bu durumu Salı gecesi gönderilen “yüksek alarm” uyarısıyla bildirdi.

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“VIP KİŞİLER İÇİN TALİMATLAR HAZIR OLACAK”

Özel hastanelerden biri olan Kral Faysal Uzmanlık Hastanesi’nin doktorlara gönderdiği ve New York Times’ın bir kopyasına ulaştığı mesajda, “Ülke genelinden gelecek VIP kişiler için talimatlar hazır olacak. Kaç kişinin geleceğini bilmiyoruz ama alarm seviyesini yüksek tutuyoruz. Tüm kronik hastalar en acil şekilde taburcu edilmeli, hasta olan hastane çalışanları da başka yerlerde tedavi edilmeli” ifadeleri yer aldı.

KRAL SALMAN ‘ADA’DA KARANTİNADA

Kral Faysal Hastanesi’nden iki doktorun ve aileye yakın iki kişinin verdiği bilgiye göre, Kral Salman’ın yeğeni Riyad Valisi Prens Faysal bin Bandar bin Abdülaziz’in, Covid-19 sebebiyle yoğun bakımda olduğu açıklandı.

84 yaşındaki Kral Salman’ın ise, Cidde açıklarında, Kızıldeniz’de bir adada karantina altında olduğu belirtildi.

Kral Salman’ın oğlu 34 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Salman da, birçok bakanla birlikte yine Cidde açıklarında karantina altında.