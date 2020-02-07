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Şok iddia: Saldırı sırasında yolcu uçağını kalkan olarak kullanmışlar

Rusya'nın iddiasına göre İsrail ordusu, Suriye'de hava saldırısı düzenlediği sırada bir yolcu uçağını kalkan olarak kullandı.

18:02 -
Haberler Dünya
Şok iddia: Saldırı sırasında yolcu uçağını kalkan olarak kullanmışlar

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yolcu uçağının Perşembe sabahı Şam Havaalanı’na yaklaştığı sırada, Suriye’nin hava savunma sistemi tarafından vurulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Hava trafik kontrolleri yolcu uçağından yönünü değiştirmesini istemişti.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, uçak da daha sonra güvenli bir şekilde Rusya’nın Suriye’nin kuzeybatısındaki Hmeymim Hava Üssü’ne inmişti. Airbus 320 tipi yolcu uçağının hangi şirkete ait olduğu açıklanmadı. Uçakta 172 yolcu ve mürettebat vardı.

Rus medyasında daha önce uçağın İran’ın başkenti Tahran’dan kalktığına dair haberler yayımlanmıştı. Suriye’deki bazı sosyal medya hesaplarında ise uçağın Cham Wings Havayolu şirketine ait olduğu ve Irak’ın Necef kentinden havalandığı öne sürülmüştü.

İsrail ordusundan da şu ana kadar suçlamayla ve hava saldırısıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak İsrail’in Suriye’de sık sık İran ordusuyla bağlantılı milis güçlerine hava saldırıları düzenlediği biliniyor.

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Son güncelleme: 18:14 07.02.2020
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