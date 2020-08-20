Şok suçlama! Trump’ın eski danışmanı gözaltına alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, ABD-Meksika sınırına inşa edilen duvar için yapılan “We build the wall” (Duvar inşa ediyoruz) kampanyasına bağış yapan vatandaşları dolandırdığı iddiası ile gözaltına alındı.

YAKLAŞIK 25 MİLYON DOLAR BAĞIŞ TOPLADI

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bannon ve beraberindeki Brian Kolfage, Andrew Badolato ve Timothy Shea'nin duvar kampanyasına bağış yapan yüz binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilirken kampanya ile yaklaşık 25 milyon dolar bağış toplandığı ifade edildi.

Bakanlık, Bannon'un kişisel harcamaları için yapılan bağış paralarında yaklaşık 1 milyon dolar harcadığını öne sürdü. (İHA)

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