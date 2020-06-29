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Son 24 saatte 162 kişi… Komşuda rekor ölüm!

İran'da 162 ölümle, salgının başladığı Şubat ayından bu yana en çok sayıdaki günlük Covid-19 kaynaklı can kaybı bildirildi.

17:47 -
Haberler Dünya
Son 24 saatte 162 kişi… Komşuda rekor ölüm!

Ülke Nisan’dan bu yana bazı kısıtlama önlemlerini esnetiyor, bazı işletmelerle, dini mekanların açılmasına izin veriyordu.

Ancak son haftalarda ortaya çıkan vaka artışı, ikinci dalga korkularını artırdı.

ÖNLEMLER GEVŞETİLMİŞTİ

Önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte, daha çok sosyal temasta bulunulmaya başlandı. BBC’deki habere göre ise yetkililer yeni vakaların testlerin çoğalmasından da artıyor olabileceğini söyledi.

Corona virüsü salgınından en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan İran’da şu ana dek 225 bin vaka bildirildi ve 10.670 kişi hayatını kaybetti.

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Son güncelleme: 17:48 29.06.2020
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