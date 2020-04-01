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Son 24 saatte Japonya’da rekor vaka sayısı!

Japonya’da son 24 saatte rekor sayıda corona virüsü vakası tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 265 kişi artarak 3 bin 206'ya yükseldi.

18:36 -
Haberler Dünya
Son 24 saatte Japonya’da rekor vaka sayısı!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisini altına alan corona virüsü salgını etkisini arttırmaya devam ediyor.

Japonya'da bir haftadır artış gösteren corona virüsü vakaları nedeniyle “ikinci dalga” endişesi yaşanıyor, vaka sayısı 1 günde 265 kişi artarak yeni bir rekor kırdı.

Yetkililer, bugün yerel saat ile 22.30 itibariyle şimdiye dek ülke genelinde aynı gün içinde karşılaşılan en yüksek vaka sayısı olan 265 yeni vakanın belirlenmesiyle toplam vaka sayısının 3 bin 206’ya yükseldiğini duyurdu.

Japonya'da daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından corona virüsüne yakalanan 712 kişi dışında, Japonya’nın farklı eyaletlerinden 2 bin 494 kişi corona virüsüne yakalandı.

Yetkililer, 1 kişinin daha corona virüsü nedeni ile hayatını kaybettiğini açıkladı.

Japonya'da corona virüsü salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 11’i karantina altında bulunan Diamond Princess adlı geminin yolcularından olmak üzere, toplam 78’e yükseldi.(İHA)

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