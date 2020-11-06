Son dakika… 1700 oy pusulası bulundu

ABD’deki seçimlerde kritik bir açıklama Amerikan Posta Servisi USPS’den geldi… Oyların kafa kafaya ilerlediği Pennsylvania eyaletindeki iki merkezde 1700 oy pusulası bulunduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada ve mahkeme kayıtlarına göre USPS, 1070 oy pusulasını Philadelphia’daki İşlem ve Dağıtım Merkezi’nde bulundu. Yaklaşık 300 oy pusulasının da Pittsburgh’taki merkezde bulunduğu açıklanırken, 266 oy pusulasının da Lehigh Valley’deki merkezde bulunduğunu duyurdu.

Pennsylvania’da bulunan bu oyların sayılması için pusulaların resmi olarak Cuma akşamına kadar merkezlere götürülmesi gerekiyor.

Reuters haber ajansının “son dakika gelişmesi” şeklinde duyurduğu haberde, Kuzey Carolina’da da yaklaşık 500 oy pusulasının bulunduğu belirtildi. Nevada ve Kuzey Carolina gibi eyaletlerde gönderim tarihi Salı gününe kadar olan oy pusulaları geç gelse de sayıma dahil ediliyor.

USPS konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Oy pusulaları eyaletlerin zaman çizelgesine uygun bir şekilde gönderilecek” denildi.