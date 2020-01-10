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Son dakika… 176 kişi can verdi… Büyük muamma çözülüyor

İran resmi haber ajansı IRNA, başkent Tahran'da düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği uçağın kara kutusunun bugün açılacağını duyurdu. Reuters ise Ukrayna Havayolları'na ait uçağın kara kutu incelemesinde Fransız BEA şirketinden uzmanların da yer alacağını aktardı.

Sozcu.com.tr
12:45 -
Haberler Dünya
Son dakika… 176 kişi can verdi… Büyük muamma çözülüyor

İran, ABD’ye yönelik “Kasım Süleymani” misillemesiyle aynı gün düşen uçağın kara kutusunu Amerikan firması Boeing’e göndermeme kararı almıştı.

Hava kazası ajansı BEA Sözcüsü, “Olaya ilişkin İran tarafından bilgilendirildik ve güvenli soruşturma için akredite bir temsilci atadık” dedi. Şirket yetkilisi, “Bu noktada daha fazla destek talebinde bulunulmadı” ifadesini kullandı.

Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi uçak, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere Tahran’daki İmam Humeyni Havalimanı’ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü.

176 yolcunun tamamın hayatını kaybettiği uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, dört Afgan, üç Alman ve üç İngiliz bulunuyordu.

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Son güncelleme: 12:55 10.01.2020
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