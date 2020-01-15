Son dakika… 176 kişiye mezar olan uçakla ilgili bomba görüntüler ortaya çıktı

Ukrayna Hava Yolları’na ait Boeing 737-800 tipi uçak, İran’ın ABD’ye Irak’ta gerçekleştirdiği “Kasım Süleymani” misillemesiyle aynı gün Tahran’da düşmüştü.

İran’ın başkenti Tahran’dan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere 167 yolcu, dokuz mürettebatla havalanan uçak, kalkıştan çok kısa bir süre sonra havada infilak etmişti.

Tahran Yönetimi, bir süre reddetse de uçağın insan hatasından dolayı vurulduğunu 11 Ocak’ta itiraf etti.

İki füzenin de uçağı hemen düşürmediği belirtilirken, yeni görüntü 176 kişiye mezar olan uçağın alev alarak Tahran Uluslararası Havalimanı’na doğru döndüğünü ve dakikalar sonra infilak edip düştüğünü gösteriyor.

New York Times gazetesi, yeni videonun İran askeri üssüne yaklaşık 7 kilometre mesafedeki Bidkaneh kasabası yakınlarındaki bir binanın çatısından çekildiğini teyit etti.

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176 yolcunun tamamın hayatını kaybettiği uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı, 11 Ukraynalı, 10 İsveçli, dört Afgan, üç Alman ve üç İngiliz bulunuyordu.