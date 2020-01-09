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Son dakika… 2 Numara konuştu! ABD-İran geriliminde kritik gelişme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Amerikan CBS News televizyonuna verdiği demeçte, İran'la yaşanan gerilimi azaltacak açıklamalarda bulundu. Pence, İran'ın milislere Amerikan hedeflerine karşı harekete geçmemesi yönünde mesaj gönderdiğine dair Washington Yönetimi'nin istihbarat aldığını söyledi.

Sozcu.com.tr
08:13 -
Haberler Dünya
Son dakika… 2 Numara konuştu! ABD-İran geriliminde kritik gelişme

ABD Yönemi’nin 2 Numarası, “İran’ın şu aynı milislere (Tahran tarafından desteklenen güçler) Amerikan hedeflerine ya da sivillerine karşı harekete geçmemeleri yolunda mesajlar gönderdiğine dair cesaret verici bazı istihbaratlar alıyoruz. Mesajın tekrarının olmasını umut ediyoruz” dedi.

İran’ın Irak’ta ABD üslerine yönelik “Kasım Süleymani” misillemesinin ardından dün ilk kez konuşan Başkan Donald Trump, erken uyarı sistemi sayesinde saldırıda hiçbir Amerikalının ölmediğini duyurmuştu.

Dünyanın merakla beklediği bu açıklama, ABD-İran arasında Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle zirve yapan tansiyonun bir nebze düşmesini sağlamıştı.

İran Yönetimi’nden misilleme sonrası yapılan açıklamada, “terörist” olarak nitelendirilen 80 Amerikalının öldüğü öne sürülmüştü.

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Son güncelleme: 08:30 09.01.2020
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