Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… 2020’de bir felaket daha… “2 Kasım’da meteor düşebilir”

Terör saldırıları, kadına şiddet, yüzlerce insanın yaşamını yitirdiği patlamalar, corona virüsü ve ırkçılık gibi sorunların ayyuka çıktığı 2020'de bir felaket ile daha karşı karşıyayız... ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2 Kasım'da bir meteorun dünyaya çarpma ihtimali bulunduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr
07:38 -
Haberler Dünya
Son dakika… 2020’de bir felaket daha… “2 Kasım’da meteor düşebilir”

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Dünya’nın yörüngesine giren ve rota bakımından doğrudan çarpma ihtimalinin olduğu bir gök cismi keşfetti… NASA’nın Yakın Cisimler Araştırmaları Merkezi’nde görevli bilim insanlarının tespit ettiği gök taşının tahmini olarak 2 Kasım’da Dünya’ya çarpabileceği kaydedildi.

Uzmanlar 2018VP1 ismi verilen gök taşının yaklaşık 2 metre uzunluğunda olduğu belirtildi. California’daki Palomar Gözlemevi’nde keşfedilen cismin, farklı yörünge senaryolarına göre Dünya’ya çarpma ihtimali olduğu belirtildi. Uzmanlar, ABD Başkanlık Seçimleri’nden önce düşmesi beklenen 2018VP1 isimli gök taşının Dünya’ya doğrudan çarpma ihtimalinin yüzde 1’den daha düşük olduğunu duyurdu.

ABD Bilim Corona Dünya Gözlemevi Meteor NASA son dakika Terör uzay
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more