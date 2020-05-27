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Son dakika… 39 kişinin can verdiği TIR dehşetinde sıcak gelişme: 26 kişi tutuklandı

İngiltere'de Ekim 2019'da bir TIR'ın dorsesinde bulunan 39 kişinin cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada 26 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Sozcu.com.tr
15:39 -
Haberler Dünya
Son dakika… 39 kişinin can verdiği TIR dehşetinde sıcak gelişme: 26 kişi tutuklandı

Corona virüsü dünyayı sarmadan önce İngiltere’nin gündemi başkent Londra’nın kuzeydoğusundaki Essex’te yaşanan TIR dehşetiydi. 23 Ekim’de ihbar üzerine şüpheli TIR’da incelemelerde bulunan polis, aracın dorsesini açtığında korkunç manzarayla karşılaştı.

Aralarında 15 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 39 kişinin cesedini bulan polisler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çalışmalar sonucunda ölenlerin Vietnam uyruklu göçmenler olduğu ve Belçika üzerinden İngiltere’ye kaçak yollarla getirildikleri belirlendi.

Saatlerce havasız kalmaları sonucu ölen göçmenlerle ilgili ilk olarak TIR’ın sürücüsü Mo Robinson gözaltına alınmıştı. İngiliz makamlarının Fransa ve Belçika’daki temasları neticesinde soruşturmanın kapsamı genişletildi. Reuters’ın Fransız Savcılığı’ndan aldığı bilgiye göre, Belçika ve Fransa’da olaya karıştığı belirlenen 26 kişi tutuklandı.

İngiltere son dakika
Son güncelleme: 16:10 27.05.2020
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