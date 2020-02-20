Son dakika… 4’ü Türk 10 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili bomba iddia: Polisin haberi vardı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Hesse eyaleti Başkanı Muhsin Kidik, Alman polisinin saldırıdan haberdar olduğunu öne sürdü.

Olaydan dört saat önce diğer oyun salonları ve barların önünde önlem alındığını ifade eden Kidik, “Bize bu akşam için ‘saat 18.00’da sizinle görüşeceğiz’ dediler. Ardından bu olay yaşandı” dedi.

HANAU'DA NE OLMUŞTU?

Almanya'nın batısında bulunan Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında isminin sonradan Tobias Rathjen olduğu öğrenilen bir saldırgan iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenledi. Olay sonucu saldırganla birlikte 11 kişi yaşamını yitirdi.



Saldırıda ölenlerin uyrukları da kesinleşti. SÖZCÜ'nün yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre; saldırıda dört Türk, iki Alman bir Bosna, bir Pakistan ve bir Romanya vatandaşı hayatını kaybetti.