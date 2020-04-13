Son dakika… 97 yaşındaki kadın corona virüsünü yendi

Corona virüüsnde vaka sayısı 1.8 milyonu geçerken Brezilya'dan sevindirici bir haber geldi. Brezilya'da 97 yaşındaki bir kadın corona virüsünü yendi.

Gina Dal Colleto, isimli kadın Brezilya'da corona virüsünü yenen en yaşlı kişi unvanına sahip olurken, Sao Paulo'da bulunan Vila Nova Star Hastanesi'nden taburcu edildi. Colleto, 1 Nisan'da corona virüsü semptomları göstermesinin ardından hastanede tedavi altına alınarak, yoğun bakıma kaldırılmıştı.

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Doktorlar, Colleto'nun iyileşmesinin beklenmedik bir durum olduğunu aktarırken, diğer hastalar için bir umut olduğunu dile getirdiler. Brezilya'da toplam corona virüsü vaka sayısı 22 bin 169’a çıktı.

Tekerlekli sandalye ile hastaneden çıkarılan kadın ile ilgili yapılan açıklamada, “Bir yüzyıllık yaşamı boyunca Gina çok aktif bir hayata sahip oldu. Günlük aktivite rutininde -yürümek, alışverişe çıkmak ve yemek yapmak var. 6 torunu ve bu torunlarından da 5 çocuğu var. Hastanede tedavi olurken Dal Colelto’ya oksijen tedavisi yapıldı ve yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.