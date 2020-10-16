Son dakika… AB zirvesinde Macron ve Merkel’den Türkiye açıklaması

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında aylardır devam eden ve Avrupa Birliği ülkelerinin de devreye girdiği gerilim ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Türkiye’nin Oruç Reis gemisini yeniden göreve göndermesiyle birlikte küplere binen ve provokasyon yapmakla suçlayan Fransa ve Almanya, dün Ankara yönetimine tutumunu değiştirmesi için 1 hafta süre vermişti.

Bugün Brüksel’de bir kez daha toplanan AB liderlerinin gündeminde yine Türkiye vardı. Zirvenin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

‘TÜRKİYE GERİLİMİ TETİKLİYOR’

Almanya Başbakanı Merkel, “Türkiye’nin Akdeniz’de attığı adımların gerilimi tetiklediği konusunda mutabakata vardık. İlişkilerin geliştirilmesi hem AB’nin hem de Türkiye’nin yararına olacaktır” dedi.

Merkel’den sonra söz alan Fransa lideri Macron ise, “Zirvede, Avrupa Birliği’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a olan desteği yinelendi. Ancak desteğimiz sürerken Türkiye’yle diyalog kurma isteğimiz de devam ediyor” diye konuştu.

MICHEL: ARALIKTA TEKRAR DEĞERLENDİRECEĞİZ



İkiliden sonra konuşan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderlerinin Türkiye’nin Akdeniz’deki ihtilaflı sulara doğalgaz sondaj gemisi gönderme kararını esefle karşıladıklarını söyledi ve AB’nin seçeneklerini Aralık ayında değerlendireceğini tekrarladı.

Michel, “Aralık ayında bir zirve planlıyoruz. Doğu Akdeniz’deki ve Türkiye’deki durumu değerlendirmeyi ve yeniden ele almayı planladık” dedi.