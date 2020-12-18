Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… ABD Başkan Yardımcısı Pence canlı yayında aşı oldu

ABD'de Başkan Yardımcısı Mike Pence, halkı aşı olmaya teşvik etmek ve güven duygusu verebilmek için Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıdan canlı yayında yaptırdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:58, 18/12/2020
Haberler Dünya
Son dakika… ABD Başkan Yardımcısı Pence canlı yayında aşı oldu

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, daha önce yaptığı açıklamada halkı teşvik etmek için canlı yayında corona aşısı olacağını söylemişti.

Pence, bugün Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçerek ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen corona aşısını yaptırdı. Pence ile birlikte eşi Karen Pence de aşı oldu.

ABD'nin seçilmiş yeni Başkanı Joe Biden'ın da önümüzdeki hafta başında corona aşısı yaptırması bekleniyor.

Daha önce corona virüsü atlatan Donald Trump ise, doktorları onay verene kadar corona aşısı olmayacak.

İlginizi ÇekebilirTrump FDA'dan önce davrandı: Moderna'nın aşısı onaylandıTrump FDA'dan önce davrandı: Moderna'nın aşısı onaylandı
ABD beyaz Beyaz Saray canlı Corona Donald Trump son dakika