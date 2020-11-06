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Son dakika… ABD Başkanlık seçiminde son durum: Kritik eyalette oy sayımı yeniden yapılacak

ABD Başkanlık seçimi sonuçlarıyla ilgili haberler peş peşe geliyor. Kritik öneme sahip Georgia ve Pennsylvania'da Trump'ın gerisinde olan Biden, Georgia'da bin 500'den, Pennsylvania'da ise 9 binden fazla oy farkıyla Trump'ın önüne geçti. Ancak Georgia eyaletinde oy sayımının yeniden yapılacağı duyuruldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:08, 06/11/2020
Haberler Dünya
Son dakika… ABD Başkanlık seçiminde son durum: Kritik eyalette oy sayımı yeniden yapılacak

ABD Başkanlık seçimine ilişkin ülkeden yeni haberler geliyor. Corona virüsü salgını nedeniyle posta yoluyla gönderilen oylarda patlama yaşandı, seçimde oy sayım süreci uzadı. Birçok eyaletin seçim sonucu belli olurken, Arizona, Kuzey Carolina, Georgia, Pennslyvania ve Nevada'da oy sayım işlemi bitmedi.

6 KAS
19:00
6 KAS
19:00
BAŞKANLIK YARIŞINDA SON DURUM
Fox News'ta yer alan habere göre, Joe Biden Arizona'da 43 bin 779, Georgia'da 1579, Nevada'da 11 bin 438 ve Pennsylvania'da 9 bin 33 oyla önde. Donald Trump ise 76 bin 701 oyla Kuzey Carolina'da önde.
6 KAS
18:50
6 KAS
18:50
GEORGIA'DA OYLAR YENİDEN SAYILACAK
Joe Biden´ın öne geçtiği Georgia eyaletinde oy sayımının yeniden yapılacağı duyuruldu. Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, 'Georgia´da tekrar sayım olacak' dedi.
6 KAS
18:20
6 KAS
18:20
'SEÇİM HİLELERİNE DAİR KANIT YOK'
Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey, seçime ilişkin yaptığı açıklamada 'Başkanın dün gece yaptığı konuşmayı gördüm ve izlemek çok zordu' dedi. Seçim hilelerine yönelik iddialarının kanıtlanmadığını ifade eden Toomey, “Yapılan bir suistimalden haberdar değilim' ifadesini kullandı.
6 KAS
18:07
6 KAS
18:07
TRUMP: ÇÜRÜK BİR GEÇMİŞİ VAR
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Donald Trump, 'Philadelphia'nın seçim bütünlüğü konusunda çürük bir geçmişi var' ifadesini kullandı.
6 KAS
17:28
6 KAS
17:28
IVANKA TRUMP'TAN YENİ PAYLAŞIM
ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Twitter'dan 'Yasal olan her oy pusulası sayılmalı. Yasadışı oy pusulaları sayılmamalı. Bu, tartışmaya açık olmamalı. Bu partizan bir açıklama değil - özgür ve adil seçimler demokrasimizin temelidir' dedi.
6 KAS
17:15
6 KAS
17:15
BIDEN'IN EVİNİN ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ
ABD'de kıyasıya devam eden başkanlık yarışında, Demokratların başkan adayı Joe Biden Beyaz Saray'a bir adım daha yaklaştı. Biden'ın Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentindeki evinin bulunduğu bölgede hava sahasına güvenlik amaçlı kısıtlama getirilerek, bölge 'ulusal savunma hava sahası' ilan edildi.
6 KAS
17:00
6 KAS
17:00
Biden, Pennsylvania'da Trump'ı geçti
Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasında süren kıyasıya mücadelede adaylardan hiçbiri henüz 270 delege sayısına ulaşamadı. Seçimin sonucunu salıncak eyaletlerin belirleyebileceği öngörülürken, Biden 20 delege sayısına sahip Pennsylvania'da Trump'ın önüne geçti.

ABD Başkanlık seçiminde şu an Demokratlar’ın adayı Joe Biden 264, Cumhuriyetçiler’in adayı Donald Trump ise 214 delegeye sahip. Arizona, Georgia, Nevada, Kuzey Carolina ve Pennsylvania’daki oy sayımı devam ediyor. Biden herhangi bir eyalette seçimi kazanırsa, 270 delege sayısına ulaşarak ABD’nin yeni başkanı olacak.

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Yayınlanma Tarihi:19:38,
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