Son dakika… ABD Başkanlık seçiminde son durum: Kritik eyalette oy sayımı yeniden yapılacak

ABD Başkanlık seçimine ilişkin ülkeden yeni haberler geliyor. Corona virüsü salgını nedeniyle posta yoluyla gönderilen oylarda patlama yaşandı, seçimde oy sayım süreci uzadı. Birçok eyaletin seçim sonucu belli olurken, Arizona, Kuzey Carolina, Georgia, Pennslyvania ve Nevada'da oy sayım işlemi bitmedi.

ABD Başkanlık seçiminde şu an Demokratlar’ın adayı Joe Biden 264, Cumhuriyetçiler’in adayı Donald Trump ise 214 delegeye sahip. Arizona, Georgia, Nevada, Kuzey Carolina ve Pennsylvania’daki oy sayımı devam ediyor. Biden herhangi bir eyalette seçimi kazanırsa, 270 delege sayısına ulaşarak ABD’nin yeni başkanı olacak.

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