Son dakika… ABD Başkanlık Seçimleri’nde flaş gelişme: Trump zaferini ilan etti

ABD’de seçim süreci tamamlanırken birçok eyalette sandıklardan çıkan oylar sayılmaya devam ediyor… Yaklaşık 1 saat önce Demokratlar’ın adayı Joe Biden, kamuoyunun karşısına çıkarak seçim sonuçlarının iyi olduğunu ve zafer kazanacağına inandığını söylemişti.

Bu açıklamayı Twitter’dan eleştiren Trump, “Seçimi çalmaya çalışıyorlar” dedikten sonra Beyaz Saray’da ulusa seslendi…

HİÇBİR KANIT GÖSTERMEDİ

Trump, hiçbir kanıt göstermeden sonuçların henüz açıklanmadığı bazı eyaletlerde zafer elde ettiğini söyledi. Trump, “Pennsylvania’yı devasa bir oranla kazanıyorum” derken “Bir grup mutsuz insan bana oy veren milyonlarca insanın moralini bozmaya çalışıyor” dedi.

Trump, Georgia ve Kuzey Carolina’da da zafer kazandığını iddia etti.

“OY İŞLEMİNİ DURDURMAK İSTİYORUM”

Peş peşe flaş açıklamalarda bulunan Trump, hiçbir kanıt göstermeden seçimlere hile karıştığını dile getirdi. Trump, “Yüksek mahkemeye gitmeyi planlıyorum, oy verme işleminin durmasını istiyorum” dedi.

Trump’ın bahsettiği eyaletler birlikte Michigan, Pennsylvania ve Winsconsin eyaletlerinde başa baş bir mücadele devam ederken hiçbir araştırma şirketi ve medya kuruluşu henüz bu bölgelerdeki seçim sonucuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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