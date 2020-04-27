Son dakika… ABD Başkanlık yarışında flaş hamle

ABD’de başkanlık seçimleri öncesinde rekabet kızışıyor… Geçen haftalarda Demokratlar’ın aday adayı Bernie Sanders’ın çekilmesi sonrasında öne çıkan Joe Biden’a ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi destek çıktı.

Obama döneminde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Joe Biden’ı destekleyeceğini duyuran Pelosi, videolu olarak yaptığı açıklamada, “Corona virüsüyle mücadele ettiğimiz günlerde Joe mantığın ve direncin sesi oldu. Bizi bu krizden kurtaracak yolda liderlik edecektir” dedi.

Pelosi’den önce ABD’li senatörler Elizabeth Warren, Bernie Sanders, eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski başkanlık adayı Al Gore da Biden’a destek vermişti.