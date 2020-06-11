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Son dakika… ABD Büyükelçiliği’nden Metin Topuz kararına tepki

ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un FETÖ'ye yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılması sonrası, ABD Büyükelçiliği'nden karara ilk tepki geldi.

Sozcu.com.tr
16:25 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD Büyükelçiliği’nden Metin Topuz kararına tepki

ABD Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“ABD'li yetkililer, Metin Topuz'a yönelik davada İstanbul'daki tüm duruşmaları izlemişlerdir. Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz. Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz.

Sayın Topuz, yaklaşık 30 yıldır iki ülke yetkililerinin ve vatandaşlarının takdirini kazanan önemli çalışmalar yapmıştır. Talimatlarımız doğrultusunda, Türkiye ve ABD kolluk kuvvetleri arasındaki iş birliğini geliştirmiş; her iki ülkedeki insanların güvenliğine katkıda bulunmuştur.

Sayın Topuz'un resmi görevlerine ilişkin iddialar, yerel çalışanlarımızın ABD hükümeti adına ve ikili ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla yürüttükleri önemli çalışmaların kapsam ve mahiyetini çarpıtmaktadır.”

ABD FETÖ istanbul son dakika
Son güncelleme: 16:33 11.06.2020
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