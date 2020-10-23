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Son dakika… ABD Büyükelçiliği’nden terör saldırısı uyarısı

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, İstanbul’da terör saldırısı olabileceğine dair bir güvenlik uyarısı yayımladı. Uyarıda, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir’deki tüm ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:55, 23/10/2020
Haberler Dünya
Son dakika… ABD Büyükelçiliği’nden terör saldırısı uyarısı

ABD Türkiye Büyükelçiliği’nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, “ABD Temsilciliği, ABD Başkonsolosluğu dahil olmak üzere İstanbul’da ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir raporlar aldı. ABD vatandaşların, ofis binaları veya alışveriş merkezleri dahil olmak üzere Amerikalıların veya yabancıların toplanabileceği yerlerde dikkatli olmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtilen açıklamada, mevcut randevusu olan kişilere yeniden planlama yapıldıktan sonra e-posta yoluyla bilgi verileceği belirtildi.

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ABD Adana Ankara internet istanbul izmir son dakika Terör Türkiye
Yayınlanma Tarihi:15:07,
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