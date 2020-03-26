ABD-Çin arasında “corona senin suçun” gerilimi

ABD’nin Londra büyükelçisi Woody Johnson, İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times’a bir makale yazdı. Johnson, Pekin yönetiminin corona virüsü salgınını durdurmak için bir şey yapmadığını ve salgın ile ilgili bilgileri gizlediğini dile getirdi.

Johnson, “Çin yönetimi öncelikle haberlerin sesini kesmeye çalıştı. Daha sonra seçerek bazı kritik bilgileri kamuoyuna duyurdu ve uluslararası sağlık yetkililerini ülkeye almadı. Çin doğru zamanda doğru şeyleri yapsaydı, nüfusunun büyük çoğunluğu ve dünyanın geri kalanı bu hastalığın ciddi etkilerinden zarar görmezdi” dedi.

Johnson, “Bu kriz sona erince bu salgının sonuçlarına bakmamız ve uluslararası iş birliklerimizi tekrar değerlendirmemiz gerekir” dedi.