Son dakika… ABD-İran geriliminde son perde! Başkan Trump’a “orada dur bakalım” dediler

Tasarının 194’e karşı 224 oyla kabul edilmesi, Kongre’de İran konusunda da yaşanan Demokrat-Cumhuriyetçi bölünmesini gözler önüne serdi.

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından Demokratlar’ın pervasızca davranmakla suçladığı Başkan Trump’a kendi partisi güçlü destek veriyor.

TRUMP TANSİYONU DÜŞÜRDÜ

İran’ın Irak’ta ABD üslerine yönelik “Kasım Süleymani” misillemesinin ardından dün ilk kez konuşan Başkan Donald Trump, erken uyarı sistemi sayesinde saldırıda hiçbir Amerikalının ölmediğini duyurmuştu.

Başkan Trump’ın bu açıklamasının ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Amerikan CBS News televizyonuna benzer yönde bir demeç vermişti.

ABD Yönemi’nin 2 Numarası, “İran’ın şu aynı milislere (Tahran tarafından desteklenen güçler) Amerikan hedeflerine ya da sivillerine karşı harekete geçmemeleri yolunda mesajlar gönderdiğine dair cesaret verici bazı istihbaratlar alıyoruz. Mesajın tekrarının olmasını umut ediyoruz” dedi.

Donald Trump dün de İran’a ekonomik yaptırımları ağırlaştıran kararnameye imza attı.