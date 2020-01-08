Son dakika… ABD Kuveyt’teki üsten çekiliyor

İran’ın ABD’nin Irak’taki üslerini vurmasının ardından tüm gözler bölgeye çevrildi. Dünyanın gündemine oturan saldırı sonrası ABD’nin hamleleri merakla beklenirken, sıcak bir gelişme yaşandı.

Reuters’ın son dakika duyurduğu habere göre ABD, Kuveyt’teki Arifjan üssünden çekilme kararı aldı.

Kuveyt Savunma Bakanı, söz konusu kampın yönetiminden sorumlu komutandan bir mektup aldıklarını ve tüm ABD askerlerinin üç gün içinde çekileceğinin bildirildiğini duyurdu.

Mektubun beklenmedik bir gelişme olduğunu belirten bakan, “ABD Savunma Bakanlığı’yla detayları öğrenmek için irtibat halindeyiz” ifadelerini kullandı.