Son dakika… ABD, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşıya onay verdi

Pfizer ve BioNTech'in beraber geliştirdiği corona virüsü aşısı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurmuştu. Aşının FDA&#8217;dan onay aldığı bildirildi.. Ayrıntılar geliyor&#8230;. İlginizi ÇekebilirSon dakika... FDA&#039;dan Pfizer-BioNTech aşısıyla ilgili ilk analiz. . aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Du00fcnya","pageIdentifier":6158947}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-abd-pfizer-ve-biontechin-gelistirdigi-asiya-onay-verdi-6158947');aip2('newsArticle', {"identifier":6158947,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-abd-pfizer-ve-biontechin-gelistirdigi-asiya-onay-verdi-6158947/","headline":"Son dakika&#8230; ABD, Pfizer ve BioNTech&#8217;in geliu015ftirdiu011fi au015fu0131ya onay verdi","articleBody":"","articleSection":"Du00fcnya","keywords":"["ABD","Corona","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/12/08/iecrop/depophotos_16926166_16_9_1607437110-880x495.jpg","author":"Eser Akgu00fcl","datePublished":"2020-12-08 17:19:03","dateModified":"2020-12-08 17:25:33","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":849}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakika-abd-pfizer-ve-biontechin-gelistirdigi-asiya-onay-verdi-6158947/');