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Son dakika… ABD, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşıya onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanımına onay verdiği bildirildi.

Güncellenme: 17:25, 08/12/2020
Haberler Dünya
Son dakika… ABD, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşıya onay verdi

Pfizer ve BioNTech'in beraber geliştirdiği corona virüsü aşısı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurmuştu. Aşının FDA’dan onay aldığı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor…

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ABD Corona son dakika
Yayınlanma Tarihi:17:19,
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