Son dakika… ABD resmen çekildi: Biz bu işte yokuz

Corona virüsünde ölüm sayısı 192 bini geçerken ABD ile Dünya Sağlık Örgütü arasındaki gerilimi tırmandıracak bir gelişme yaşandı… ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Dünya Sağlık Örgütü geç müdahale etti ve Çinlilerden yana tutum sergiledi” açıklamaları sonrasında flaş bir gelişme yaşandı.

ABD Başkanı’nın DSÖ’nün fonlarını askıya alması kararı sonrasında bugün ABD’li bir yetkili, Covid-19’a karşı oluşturulacak bir inisiyatif içerisinde yer almayacaklarını söyledi.

REUTERS’A AÇIKLADILAR

Reuters’a konuşan ABD’nin Cenevre’deki temsilciliğinin sözcüsü, “ABD, resmi olarak Covid-19’a karşı ilaç ve aşı geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımını hızlandırmak için oluşturulacak hiçbir küresel inisiyatifin içerisinde yer almayacaktır” dedi. Yetkili, “Biz Covid-19 aşısı geliştirilmek için oluşturulan uluslararası iş birliği ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nün en büyük destekçisi olan ABD, verilen fonu askıya alma kararı almıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, BM’nin oluşumuna destek olacaklarını duyurmuştu.