Son dakika… ABD sandık başında: Kritik oylamada kıran kırana mücadele

ABD’de kritik oylama dün gece gerçekleşti… ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayını belirleyecek önseçimlerde seçmen 14 eyalette sandık başına gitti.

Daha önce diğer eyaletlerde yapılan seçimlerde beklenen performansını sergileyemeyen eski ABD Başkanı Joe Biden ilk sonuçlara göre Süper Salı’da sekiz eyaletten zaferle ayrıldı.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan haberde Biden’ın, 99 delege çıkaran Virginia, 110 delege çıkaran Kuzey Carolina, 52 delege çıkaran Alabama, 37 delege çıkaran Oklahoma, 64 delegeli Tennessee ve 31 delegeli Arkansas eyaletlerinde en çok delegeyi kazanan isim olduğu belirtildi. Biden, 91 delege çıkaran Massachusetts ve 75 delege çıkaran Minnesota eyaletinde de birinci çıktı.

Öte yandan Reuters’ın haberinde, ilk sonuçlara göre Biden’ın Teksas eyaletinde de zaferini ilan ettiği aktarıldı.

SÜPER SALI NEDİR?

Demokrat adayların başkan adayı olarak çıkmak için 1991 delegeye ihtiyacı var. Süper Salı’da toplam delegenin üçte biri olan 1344 delege adaylar arasında dağıtılıyor.

Adayların delege çıkarmak içinse önseçimde aldıkları oyların yüzde 15 barajının üstünde olması gerekiyor. Yüzde 15’in altında kalan adaylar yarıştıkları eyaletten delege çıkaramıyor.

SÜRPRİZ AMERİKAN SAMOASI’NDAN GELDİ

Amerikan Samoası olarak bilinen adadaki önseçimi ise Michael Bloomberg kazandı. Altı delege çıkaran adada, Bloomberg oyların yüzde 49,9 alarak beş delegeyi kazandı.

Yarıştan çekilen Hawai Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard’a da yüzde 29,3 oy çıktı ve Gabbard bir delege kazandı.