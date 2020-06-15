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Son dakika… ABD savaş uçağı denize düştü

İngiltere'nin çok okunan tabloid gazetesi The Sun, ABD'ye ait bir savaş uçağının Kuzey Denizi'ne düştüğünü yazdı. Gazete, uçağın İngiltere'nin kuzey doğu sahillerinin açığına düştüğünü okurlarına aktardı.

Sozcu.com.tr
13:35 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD savaş uçağı denize düştü

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-15 tipi savaş uçağının bugün Kuzey Denizi’ne düştüğü açıklandı. İngiltere’nin kuzey doğusundaki sahillerin açığına düşen uçakla ilgili bir açıklama yapan yetkililer kazanın yerel saatle 9.40 sularında gerçekleştiğini duyurdu.

Yetkililer uçağın neden düştüğüne dair ellerinde net bir bilgi olmadığını açıklarken pilot için arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini vurguladı.

Yapılan açıklamada, “Kaza anında uçak rutin bir eğitim görevindeydi. Uçakta bir pilot vardı. Şu an kazanın nedeni ya da pilotun durumu ile ilgili elimizde bir bilgi yok” ifadesi kullanıldı.

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Son güncelleme: 13:46 15.06.2020
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