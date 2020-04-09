Son dakika… ABD siyasetinde şok: Yarışı bıraktı

ABD’de bu yılın sonunda yapılacak başkanlık seçiminde Demokratlar’ın aday adayı olan Bernie Sanders, herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yaptı. Sanders, başkanlık yarışını resmen bıraktığını duyurdu.

78 Yaşındaki Vermont senatörü, özellikle gençler arasında sevilirken, yapılan son ön seçimden istediği sonucu alamamıştı. Sanders’ın bu kararı sonrasında gözler Demokratlar’ın diğer adayı Joe Biden’a çevrildi. Biden, en güçlü rakibi Sanders’ın çekilmesiyle birlikte Demokrat Parti’nin başkanlık yarışındaki favori ismi oldu.

Vermont’taki evinden canlı yayın yapan Sanders, yarışı bıraktığını duyurdu.