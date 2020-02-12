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Son dakika… ABD temsilcisi: Türkiye kendini savunma hakkına sahip

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara'daki ziyaretleri sırasında, "Türkiye, İdlib'de kendini savunma hakkına sahip" açıklamasında bulundu.

21:20 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD temsilcisi: Türkiye kendini savunma hakkına sahip

Katıldığı NTV yayınında açıklamalarda bulunan ABD temsilcisi James Jeffrey’in şunları söyledi:

Türkiye’nin İdlib’deki meşru çıkarlarını destekliyoruz. Türk askeri İdlib’de kendini savunma hakkına sahip.

Türkiye’nin rejim güçlerine karşılık vermesini anlıyoruz.

ABD’nin Suriye’deki tavrı çelişkili değil. YPG, Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildi. Türkiye ile anlaşmaya uyduk.

Suriye ve Libya’da ortak jeostratejik amaçlarımız var. Türkiye ile yakın koordinasyon ve bilgi paylaşımı önemli.

Türkiye insani felaketle tek başına mücadele edemez.

Suriye’de karışıklığı Rusya ve Esad yarattı.

Suriye’de Rusya ve İran’ın farklı amaçları bulunuyor.

Bölgede savaş olacağını düşünmüyorum. Türkiye, ABD, İsrail, Rusya’yı da katıyorum çok dikkatli davranıyor.

Son güncelleme: 21:35 12.02.2020
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