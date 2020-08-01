Son dakika… ABD’de 2 ay sonra en büyük artış: 1453 can kaybı

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, vaka ve ölü sayılarında ilk sırada yer alan ABD’de tablo giderek daha da ağırlaşıyor.

Pek çok ülkede normalleşme adımları atılırken, salgında merkez üssü haline gelen ABD’de rakamlar aylardır görülmeyen seviyelere yükseldi. Ülkede 27 Mayıs’tan bu yana en yüksek can kaybı kayıtlara geçti.

FLORIDA 4 GÜNDÜR REKOR KIRIYOR



Reuters’ın John Hopkins Üniversitesi’nden elde ettiği verilere göre son 24 saatte 1453 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle ülke genelindeki ölü sayısı 153 bin 882'ye yükseldi. 27 Mayıs’ta 1484 kişi yaşamını yitirmişti.

Can kayıplarında başı çeken eyalet Florida olarak dikkat çekiyor. Eyalette ölü sayısı 4. gün üst üste rekor kırdı. Perşembe günü 253 olarak açıklanan can kaybı sayısı, son 24 saatte 257 olarak duyuruldu. Eyaletteki toplam ölü sayısı ise 6 bin 483.

Ülke genelinde Cuma günü itibarıyla 66 bin 986 kişiye yeni tanı koyulurken, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 580 bine ulaştı.