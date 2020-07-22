Son dakika… ABD’de 7.8 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ülkenin Alaska eyaletinde 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Eyaletin güney batısında yaşanan deprem sonrası bölgede tsunami uyarısı yapıldı.

USGS, Alaska’nın güneybatısında 7.8 şiddetinde olan depremin yerleşim noktası Perryville’e 98 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı.



Öte yandan Alman Jeofizik Araştırmalar Merkezi (GFZ) de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. GFZ, depremin büyüklüğünün 7.4 olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından bölgeye tsunami dalgalarının vurabileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, gelecek birkaç saat içerisinde tsunaminin Alaska sahillerini sular altında bırakabileceğini duyurdu.