Son dakika… ABD’de binlerce kişi George Floyd’u anmak için toplandı

ABD’nin Minneapolis şehrinde gözaltına alınırken polis tarafından öldürülen George Floyd için birçok eyalette protestolar sürüyor.

George Floyd’u anmak için New York’ta binlerce kişi bir araya geldi. George Floyd’un ağabeyinin konuşmasıyla başlayacak olan anma töreninin ardından protestocular Manhattan’a doğru yürüyüşe geçecek.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, kentte şehir meclisi önünde toplanan kalabalık “Adalet istiyoruz” ve “Siyahilerin de hakları var” sloganları atarak polis şiddetine karşı tepki gösterdi.

New York’ta akşam 20:00’den itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanıyor, ancak yasağa rağmen protestolar devam ediyor.

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