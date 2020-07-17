Son dakika… ABD’de bir ayda yedinci rekor! Günlük vaka 70 bini aştı

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, vaka ve ölü sayılarında ilk sırada yer alan ABD'de bilanço ağırlaşıyor.

Pek çok ülkede normalleşme adımları atılırken, ABD'de rakamlar salgın başından bu yana görülmeyen seviyelere yükseldi. Ülkede yeni vaka sayısı bu ay içinde yedinci kez rekor kırdı.

ÖLÜ SAYISI 140 BİNE DAYANDI

Reuters'ın John Hopkins Üniversitesi'nden elde ettiği verilere göre yeni vaka sayısında 70 bin sınırı da aşıldı. Son 24 saatte 75 bin 255 yeni tanı koyuldu.

Son verilerle birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısı 3 milyon 576 bin 156’ya yükseldi. Toplam can kaybı ise 138 bin 358 olarak açıklandı.