Son dakika… ABD’de bir günde 3 binden fazla ölü…

Corona virüsü salgını nedeniyle ABD’den kötü haber gelmeye devam ediyor. Virüsün yeni merkez üssü olan ABD’de ölü sayısı 37 bini aşarken, vaka sayısı da 706 bin 830 oldu.

TRUMP’TAN EYALETLERİ ÖZGÜRLEŞTİRİN MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, dün açıkladığı üç aşamalı normale dönüş planından bir gün sonra, karantinanın kaldırılması için gösterilerin düzenlendiği ve valileri Demokrat olan üç eyalet için ‘'ÖZGÜRLEŞTİR'' şeklinde bir mesaj paylaştı. Trump'ın Twitter üzerinden paylaştığı bu mesaj, gösterilerinde aynı sloganı kullanan protestoculara destek olarak yorumlandı.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, mesajında ‘'MINNESOTA'YI ÖZGÜRLEŞTİR! MICHIGAN'I ÖZGÜRLEŞTİR! VIRGINIA'YI ÖZGÜRLEŞTİR!'' diye yazan Trump, federal hükümetten yeterli desteğin gelmediğini savunan New York Valisi Andrew Cuomo'ya da tepki gösterdi. Trump, ‘'Cuomo ‘şikayet etmek' yerine ‘icraate' daha fazla zaman ayırmalı. Az konuş çok icraat yap'' ifadesini kullandı.

Trump, yeterli sayıda test yapılmadığı eleştirileriyle ilgili de sorumluluğu eyaletlere yükleyerek, ‘'Eyaletler testlerinin sayısını arttırmalı'' dedi.

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Trump dün eyaletlerde ekonomik faaliyetlerin belirli kriterlerin karşılanması koşuluyla üç aşamalı olarak tekrar başlatılması ve önlemlerin gevşetilmesi konusunda ayrıntılı bir plan açıklamış, planın uygulanması ve takvime valilerin karar vereceğini söylemişti.

Ancak bazı valiler, kendilerine sunulan yol haritasını hayata geçirmeye hazır olmadıklarını, test sayısını arttırmak için Washington'dan desteğe ihtiyaç duyduklarını kaydediyor.

ABD'de corona virüsü salgınının merkezi konumundaki ve hala günde 600'ün üzerinde can kaynının yaşandığı New York eyaletinin valisi Andrew Cuomo, ‘'Federal hükümetin bundan elini eteğini çekip ‘Oh, eyaletler testlerden sorumlu' diyemez. Biz bunu federal hükümetin yardımı olmadan yapamayız'' diye konuştu.