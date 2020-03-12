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Son dakika… ABD’de Corona alarmı! New York’ta OHAL ilan edildi

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Corona virüsü salgını nedeniyle eyalette olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

23:27 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’de Corona alarmı! New York’ta OHAL ilan edildi

New York Belediye Başkanı Blasio, Corona virücü salgınıyla mücadele kapsamında OHAL ilan edildiğini belirterek, eyalette vaka sayısının 95’e yükseldiğini açıkladı.

Reuters’te yer alan habere göre, gazetecilere açıklamalarda bulunan Blasio, son 24 saatte Corona virüsüyle ilgili hızlı gelişmelerin yaşandığını kaydetti.

New York Valisi Andrew Cuomo da eyalette 500’den fazla insanın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin yasaklandığını duyurmuştu.

Washington Belediye Başkanı Muriel E. Bowser de yaptığı açıklamada, eyalette yeni vakaların görüldüğünü bildirerek eyalette OHAL ilan edildiğini açıklamıştı.

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Son güncelleme: 23:48 12.03.2020
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