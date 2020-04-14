Son dakika… ABD’de corona virüsünden 23 binden fazla kayıp var

ABD Başkanı Donald Trump’ın aylar önce yeterince dikkate almadığı corona virüsü salgını ABD’de inanılmaz can kayıplarına neden oldu.

Son 24 saatteki verilerin açıklandığı ülkede şu ana kadar 600 bine yakın vaka tespit edilmiş durumda.

Dünya sıralamasında birinci olan ABD’nin en yakın takipçisi ise 172 bin 541 vaka ile İspanya.

Ülkede çok sayıda test yapımı devam ederken yetersiz kalan yoğun bakım ünitesi nedeniyle hastaların çoğunun yeterince iyi sağlık hizmeti alamadığı biliniyor.

Corona virüsü (COVID-19) nedeniyle her gün yüzlerce kişinin can verdiği ülkede dolup taşan morglar nedeniyle hastanelerin dinlenme odalarına bile naaşların bırakıldığı ABD basına yansımıştı.

CAN KAYBI İNANILMAZ BOYUTLARDA

Başkan Trump’ın geçtiğimiz haftalarda “200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir” açıklamasında bulunmuştu.

Ülkede şu ana kadar 23 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş durumda.

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